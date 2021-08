Le previsioni meteo per oggi e domani a Milano e in Lombardia: sole e caldo africano Continua il caldo africano causato dall’anticiclone Lucifero. Oggi e domani a Milano e in Lombardia sono previste temperature che toccheranno picchi di 37 gradi. L’afa sarà percepita maggiormente in pianura, mentre sui rilievi, nella giornata di domani in particolare, si potranno vedere pochi addensamenti nuvolosi.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di caldo che sta attanagliando il nostro Paese. Se al Sud si registrano temperature da record, anche al Nord l'anticiclone africano "Lucifero" sta facendo boccheggiare. A causa della sua presenza infatti, per la giornata di oggi, giovedì 12 agosto, a Milano e in Lombardia è prevista una giornata di sole e afa tutto il giorno, con punte che raggiungeranno anche i 37 gradi. La morsa del caldo non lascerà la regione nemmeno nella giornata di domani, ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi e domani a Milano e in Lombardia.

Che tempo farà oggi a Milano e in Lombardia

Le previsioni meteo per oggi parlano di un cielo ovunque sereno e precipitazioni assenti. Il problema infatti adesso, a differenza delle scorse settimane, non sarà il maltempo, e i danni che ha provocato, ma il caldo e l'afa. A Milano e in Lombardia per la giornata di oggi, giovedì 12 agosto sono previste temperature minime tra 21 e 23°C, e massime tra 32 e 37°C. Per il picco di 37 gradi è raccomandato ai soggetti più fragili, anziani e bambini, di non uscire nelle ore più calde.

Previsioni meteo per domani venerdì 13 agosto

Per domani, venerdì 13 agosto, è previsto un cielo velato al mattino, poco nuvoloso nel resto della giornata, con addensamenti più consistenti di nubi sui rilievi. Le temperature continuano ad essere elevate, con minime e massime in lieve rialzo. In pianura si arriverà a valori minimi di circa 22°C e massimi attorno a 35°C. I venti saranno deboli ovunque, facendo percepire l'afa in maniera costante, soprattutto in pianura e in fondovalle. La morsa di Lucifero dovrebbe poi attenuarsi dal weekend.