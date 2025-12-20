Le porte del treno si chiudono e una bimba di due anni resta da sola in banchina a Lodi

Sul treno erano appena saliti la mamma e il fratellino della bimba. Le porte del treno si sarebbero chiuse all’improvviso e la piccola sarebbe rimasta ‘a terra’.

Attimi di tensione e panico giovedì scorso, 18 novembre, in stazione a Lodi. Una bimba di due anni è rimasta da sola sulla banchina dopo che le si sono chiuse davanti le porte del treno – il regionale 2170 – su cui erano appena saliti la mamma e il fratellino in passeggino. Secondo quanto si apprende sul posto sarebbero giunti immediatamente gli agenti della polizia ferroviaria che hanno subito assistito e portato al sicuro la bambina.

Gli agenti sarebbero poi riusciti a mettersi in contatto con la madre della bimba che nel frattempo era arrivata a Codogno, la stazione successiva. I poliziotti hanno rassicurato la donna sulle condizioni della piccola che successivamente è stata affidata al padre arrivato di corsa in stazione a Lodi.

La madre, dalle informazioni diffuse, avrebbe spiegato agli agenti di non avere assolutamente abbandonato la piccola ma che mentre stava facendo salire il figlio a bordo del passeggino, le porte del treno si sono, inaspettatamente, chiuse, lasciando a terra la bambina.