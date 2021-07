Pochi giorni e anche in Lombardia inizieranno i saldi estivi: nella regione infatti partiranno da sabato 3 luglio. Per i commercianti questa è una notizia positiva. Soprattutto perché si spera che, dopo un anno e mezzo di restrizioni e chiusure, gli sconti si traducano in una crescita degli acquisti. Per la regione, l'ultimo giorno in cui si potrà acquistare prodotti a un prezzo ridotto sarà martedì 31 agosto. I titolari delle attività commerciali dovranno attenersi a degli obblighi specifici in termini di vendite promozionale, ma anche relativamente alle disposizioni anti-Covid che restano ancora vigenti.

Saldi estivi in Lombardia al via il 3 luglio: le regole da seguire

Durante i soldi l'obiettivo principale rimane la tutela del consumatore. I commercianti sono quindi obbligati a seguire regole precise. Innanzitutto dovranno esporre sia il prezzo iniziale del prodotto che la percentuale dello sconto. Nessun obbligo invece relativamente all'indicazione del prezzo dopo l'applicazione dello sconto. Tutti i titolari devono fornire informazioni veritiere in merito ai ribassi: qualsiasi comunicazione non può essere presentata in modo ingannevole al consumatore. I prodotti in saldo non devono essere esposti insieme a quelli posti in vendita a un prezzo normale. Se l'oggetto acquistato presenta dei difetti, il consumatore può chiederne la sostituzione.

Le norme di sicurezza anti-Covid

Anche per quest'anno restano in vigore le disposizioni anti-Covid. Le regole dovranno essere seguite sia dai negozianti che dai clienti. Fondamentale sarà evitare che si formino assembramenti sia dentro che fuori dai locali. Rimane obbligatorio mantenere la distanza interpersonale, tenere le mascherine all'interno del negozio e utilizzare i gel igienizzanti per le mani.