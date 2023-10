Le cade addosso l’armadio e resta incastrata sotto: salvata dai vigili del fuoco A Cremona una donna è rimasta incastrata sotto un’armadio: i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento e l’hanno liberata.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, una donna è stata vittima di un incidente domestico. È rimasta infatti incastrata sotto a un armadio. I vigili del fuoco sono intervenuti nella sua abitazione che si trova in via dei Navaroli a Cremona. Fortunatamente l'anziana non versa in gravi condizioni di salute.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, questa mattina la donna è rimasta incastrata sotto un armadio. Non è chiaro chi possa aver chiamato i vigili del fuoco del comando provinciale di Cremona, ma i pompieri hanno ricevuto la segnalazione e sono intervenuti immediatamente. Forse qualche vicino ha sentito la donna chiedere aiuto.

Una volta nel palazzo, hanno individuato l'appartamento. Hanno sfondato la porta e sono entrati nell'abitazione. I vigili del fuoco hanno individuato subito l'anziana. Quest'ultima – così come riportato dal giornale CremonaOggi – è rimasta sempre cosciente. I pompieri sono riusciti a liberarla immediatamente. Non è chiaro se sia stato necessario il ricovero in ospedale, ma non avrebbe riportato gravi ferite.