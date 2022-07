Le 15 migliori terme e SPA a Milano e dintorni per una giornata in relax Tra le idee per questa estate c’è anche una giornata alle terme. Ecco quali sono le principali strutture termali e SPA della Lombardia.

A cura di Giorgia Venturini

Estate è sinonimo di mare e montagna. Ma soprattutto di relax. E dove meglio di una giornata alle terme per rilassarci? A Milano non mancano, così come non sono poche quelle fuori porta e in altre province lombarde. Ce ne è per tutti i gusti: da quelle storiche a quelle più moderne e sofisticate. La Lombardia offre più di un'occasione per staccare la spina e farlo nel migliore dei modi e con il miglior outfit possibile. Ecco dove sono le principali terme a Milano e dintorni.

Qc Termemilano

Orari: Da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 00.00, venerdì dalle 9.30 alle 00.30, sabato dalle 8.30 alle 00.30, domenica ponti e festività dalle 8.30 alle 00.00

Indirizzo: Piazzale Medaglie d’Oro 2, Milano

Contatti: 02.55199367

Costo: 62 euro

Le terme si trovano al centro di Milano, in una bassa Palazzina Liberty che racchiude tutto il fascino della città. Mai pensato di fare la sauna all'interno di un vecchio tram? Ora si può. Qc Termemilano è un posto unico con vasche idromassaggio, docce nebulizzate, vasche per la cromoterapia, hammam, stube, biosaune e percorso Kneipp, percorrendo gli elementi dell'acqua, terra e fuoco.

Hammam della Rosa

Orari: dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 22.30, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00

Indirizzo: Viale Abruzzi 15, Milano

Contatti: 022941 1653

Uomini e donne separati. Così come nella tradizione araba, all'Hammam della Rosa ci si rilassa tra nicchie, archi, tappeti orientali tra oli e tè caldi. E per chi si sente romantico, c'è il Percorso della rosa con il massaggio per due per un'atmosfera da mille e una notte. Insomma, relax e romanticismo qui sono seguiti.

Accademia del Bell’essere

Orari: Da lunedì a domenica dalle 10 alle 21

Indirizzo: Via Mecenate, 76/24, Milano

Contatti: 02.5063019

Per i più golosi e pigri, qui c'è la possibilità di concedersi coccole al cioccolato, culle di vapore e bagni di fango al percorso tibetano su futon. L'Accademia del Bell'Essere come suggerisce il nome stesso è il posto giusto per rigenerarsi al meglio.

The White Medispa

Orari: Da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 20.00

Indirizzo: Via Sebeto 1, Milano

Contatti: 02.87068204

Beige e bianco, i colori rilassanti per eccellenza. Al The White Medispa tutto si gioca su queste tinte, tutto riporta alla calma e serenità con l'aiuto di trattamenti di medicina estetica e bellezza olistica. E anche per le più piccole, la possibilità di organizzare giornate a base di benessere con smalti .

Qc Terme Bormio – Bagni Nuovi (Sondrio)

Orari: Tutti i giorni 11:00 – 22:00

Indirizzo: via Bagni Nuovi 7 – 23038 Valdidentro

Contatti: 02.89747202

Costo: 50 euro

II centro termale di QC Terme Bagni Nuovi offre una nuova esperienza di relax: l'infinity pool con vista panoramica sulle Alpi, le ampie vasche esterne, le saune, le cascate e molte altre pratiche suggestive per chi desidera regalarsi momenti di completo benessere immerso nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio.

Qc Terme Bormio – Bagni Vecchi (Sondrio)

Orari: Tutti i giorni 11:00 – 22:00

Indirizzo: Località Bagni Vecchi – 23038 Valdidentro

Contatti: 02.89747201

Costo: 50 euro

Un tuffo nella storia lungo oltre duemila anni, dai Bagni Romani alle grotte secolari che conducono a una delle sorgenti millenarie, fino alla piscina panoramica: il centro termale di QC Terme Bormio Bagni Vecchi offre un’esperienza di relax straordinaria. Un luogo in cui storia, natura e benessere si fondono per regalare attimi indimenticabili

Qc Terme San Pellegrino (Bergamo)

Orari: domenica – giovedì 09:00 – 23:00; venerdì – sabato 09:00 – 24:00

Indirizzo: Viale della Vittoria, 53 – 24016 San Pellegrino Terme (BG)

Contatti: 02.89747201

Costo: 44 euro

Vasche idromassaggio, percorso Kneipp, cascate, saune e sale relax: QC Terme San Pellegrino è il luogo perfetto in cui rigenerarsi. Nella storica città del termalismo, dove affreschi e meraviglie del passato si fondono con architetture ed installazioni di moderno design, nasce oggi una nuova forma di benessere.

Terme di Boario (Brescia)

Indirizzo: Piazzale delle Terme, 3

Contatti: 0364.525011

Alle terme di Boario ci si può concedere una passeggiata nel Parco Termale, luogo silenzioso e incontaminato, cornice indimenticabile di spettacoli dedicati a grandi e piccini, feste e spettacoli all’aperto. Tutto questo insieme ai 150 anni di esperienza della struttura che da sempre punta sul benessere della SPA e sulla beauty center.

Terme di Sirmione (Brescia)

Orari: Tutti i giorni dalle 9 alle 22

Indirizzo: Piazza Virgilio, 1 – 25019 Colombare di Sirmione (BS)

Contatti: 030.916044

La tradizione delle terme lombarde si trova a Sirmione, qui l'acqua termale era già presente fin dal Rinascimento. Ultimamente la tradizione della medicina termale si affianca ora all’inaugurazione di Aquaria Thermal SPA nel 2003. E ancora: tra i nuovi reparti anche quello di Riabilitazione, Fisioterapia e Osteopatia, il Servizio Nutrizione e Dermatologia, Reparto di Ginecologia, Angiologia e Gastroenterologia.

Terme di Miradolo (Pavia)

Orari: Tutti i giorni dalle 10 alle 19

Indirizzo: Piazzale Terme, 7

Contatti: 0382 77012

Costo: 30 euro

A Mirandolo le terme puntano anche sulle preziose fonti curative salso-bromo-iodiche, litio magnesiache e sulfuree. Sono famose da tempo e sono un valido baluardo per la prevenzione, cura e riabilitazione. Le acque termali di Miradolo sono efficaci anche nel trattamento delle patologie delle vie respiratorie, dell’orecchio, dell’apparato osteoarticolare, vascolare, gastroenterico, urinario e della pelle.

Terme di Rivanazzano (Pavia)

Orari: da lunedì a giovedì dalle 13:00 alle 16:00. Venerdì dalle 12:00 alle 18:00. Sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12.

Indirizzo: Corso Repubblica 2

Contatti: 0383 91250

Anche a Rivanazzano il relax delle terme è garantito. Gli ospiti possono godere di piscina, cascate, idromassaggi e cromoterapia, sauna finlandese, doccioni acqua nebulizzata, percorso vascolare e area fitness ottimamente attrezzata. Si può accedere su appuntamento: questo per garantire che l’orario e il servizio desiderato siano disponibili.

Terme di Trescore (Bergamo)

Orari: dalle 7 alle 13

Indirizzo: Via Gramsci

Contatti: 035 4255511

Le terme di Trescore sono anche adatte per i bambini, anche in termini di salute. Le terme per i bambini rappresentano un valido alleato per proteggerli dai più comuni malanni dei mesi freddi: otiti, bronchiti, raffreddori e influenze. Alle Terme di Trescore il bagno termale è un trattamento caratterizzato dall’immersione del paziente in una vasca contenente, acqua sulfurea calda.

Terme di Monticello (Lecco)

Orari: lunedì – mercoledì: 10-21.30, giovedì: 10-22:30, venerdì: 10-24, sabato: 9-24, domenica: 9-22.30 Indirizzo: Cortenuova Monticello Brianza (LC)

Contatti: 039.923051

Costo: 42 euro

A Monticello è possibile immergersi in 5mila metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna: è possibile trovare 7 vasche interne ed esterne, 17 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere. Si possono scegliere anche 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità: insomma altri mille metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo.

Terme di Salice

Tra le altre terme della Lombardia ci sono anche quelle di Salice. Il centro di benessere Salice Terme si trova appunto a Salice una frazione principale del Comune di Godiasco Salice Terme al confine fra Lombardia e Piemonte a poco più di una ventina di chilometri dal capoluogo Pavia. Salice è una località posta alle pendici dell’Appennino, attraversata dal torrente Staffora, che apre la vallata in cui si affaccia la rinomata località termale di Salice Terme.

Terme di Angolo

Angolo Terme è una stazione di cura e soggiorno in totale relax grazie alle acque termali, al clima mite e alle stazioni sciistiche del Colle Vareno e del Monte Pora. Angolo Terme ha avuto un rilevante sviluppo a partire dagli anni ’60, quando iniziò a svilupparsi l’attività turistica, mentre, nel 1963 il nome del paese è stato modificato da Angolo in Angolo Terme per rimarcare la vocazione termale del territorio.