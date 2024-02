L’avvocato di Ilaria Salis: “Entro fine mese chiederemo gli arresti domiciliari a Budapest” Entro fine mese saranno richiesti gli arresti domiciliari a Budapest per Ilaria Salis, l’insegnante di 39 anni che è stata arrestata l’anno scorso proprio nella città ungherese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Entro fine mese saranno richiesti gli arresti domiciliari a Budapest per Ilaria Salis, l'insegnante di 39 anni che è stata arrestata l'anno scorso proprio nella città ungherese con l'accusa di aver aggredito un nazifascista. A confermare la notizia all'agenzia di stampa Ansa è stato l'avvocato ungherese della 39enne. Salis è l'attivista che ha denunciato le condizioni disumane in cui è rinchiusa in carcere.

Sarà versata anche una cauzione di oltre 51mila euro

Il legale ha assicurato che saranno completato le procedure necessarie e sarà versata una cauzione di venti milioni di fiorini ungheresi che corrispondono a oltre 51mila euro. Sarà inoltre necessario trovare un domicilio sicuro e sorvegliato. Ieri, infatti, il padre della donna ha spiegato che bisognerebbe trovare le condizioni di sicurezza considerato che, alcuni giorni fa durante il Giorno dell'onore, è apparso un murales che rappresenta Salis impiccata.

L'udienza è stata anticipata al 28 marzo

L'avvocato ha precisato che il giudice ha accelerato il caso anticipando la seconda udienza: prima era prevista per il 24 maggio, adesso per il 28 marzo. L'udienza sarà un luogo che sarà utilizzato per insistere sulla richiesta di domiciliari: "Penso che questa volta verrà accolta", ha detto il legale. L'avvocato ha precisato di essere molto contento che sia la famiglia e i legali italiani abbiano accettato di percorrere la via dei domiciliari a Budapest che lui aveva "sempre sostenuto".

Ieri il padre ha inoltre specificato che la figlia ha potuto finalmente vedere i video incriminanti: "Un hard disk da 10 terabyte che vanno visti tutti perché non si sa l'accusa a quale spezzone voglia far riferimento".