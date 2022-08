L’auto finisce in una scarpata e nessuno se ne accorge: trovata morta dopo 5 ore Una donna di 87 anni è stata trovata morta dopo un incidente stradale accaduto cinque ore prima. Nessuno si era accorto del sinistro. Ferito il marito.

Foto di repertorio

Tragedia nella mattinata di ieri, martedì 2 agosto, a Santa Margherita di Staffora, paese dell'Oltrepò Pavese, dove una donna di 87 anni è morta a seguito di un violento incidente stradale. L'anziana era in macchina con suo marito, un 90enne, quando è uscita di strada e volata giù da una scarpata. I due coniugi sono rimasti feriti dentro l'abitacolo per cinque ore prima che qualcuno si accorgesse di loro e chiamasse i soccorsi. Una volta arrivati sul posto, però, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna e soccorrere il marito.

Escono di strada e non vengono soccorsi per 5 ore, morta una donna

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, verso le 11 di mattina, quando i due stava percorrendo la strada nei pressi del paesino dove stavano trascorrendo le ferie estive, l'auto con a bordo la coppia è precipitata da una scarpata. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al violento incidente stradale. Purtroppo però, nessuno era presente al momento del sinistro e nessuno si è accorto della vecchia Rover dei coniugi nascosta tra la vegetazione sottostante la strada. Solo verso le 16 una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 regionale che ha prontamente inviato sul posto i mezzi di soccorso. A dare l'allarme, una vicina della coppia che ha notato i segni dello sbandamento dell'auto sulla carreggiata. Giunti sul luogo dell'incidente, gli operatori sanitari hanno estratto marito e moglie dal veicolo constatando il decesso della donna e trasportando in codice giallo il 90enne al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe più in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.