Lancia coltelli contro il marito e lo rincorre con una mannaia: lui si rifugia in bagno ferito Una donna di 55 anni è stata arrestata per tentato omicidio per aver lanciato dei coltelli addosso al marito. Lo ha poi rincorso per casa impugnando una mannaia.

A cura di Giorgia Venturini

Si è sfiorata la tragedia durante una lite tra marito e moglie sabato mattina in un'abitazione di Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia. Qui una donna ha tentato di accoltellare l'uomo lanciandogli addosso dei coltelli. Lui fortunatamente è riuscito a scappare barricandosi in bagno con la moglie però che lo ha rincorso con una mannaia da cucina.

La donna ha tentato di abbattere la porta del bagno

Dalle prime informazioni riportate su Brescia Today, il marito aveva atteso la donna in casa per avere sue spiegazioni dopo che quest'ultima ha trascorso la notte fuori. Alla domanda dell'uomo però lei avrebbe perso la testa: avrebbe aperto un cassetto da cucina e preso più di un coltello che avrebbe poi scagliato contro l'uomo. Il marito nel tentativo di schivare una coltellata alla schiena è rimasto ferito a una mano rifugiandosi poi in bagno: con sé fortunatamente aveva un cellulare con cui è riuscito a chiamare il 112. Intanto con una mannaia da cucina la donna, di 55 anni, avrebbe provato a sfondare la porta del bagno. A fermarla in tempo sono stati i carabinieri della Radiomobile di Chiari e di Provaglio. Per lei sono immediatamente scattate le manette per tentato omicidio, mentre l'uomo è stato medicato sul posto e trasportato in ambulanza all'ospedale di Iseo per tutti gli accertamenti del caso. Da qui è stato dimesso poche ore dopo con una prognosi di sette giorni.

La precedente aggressione di un mese fa

Intanto i carabinieri hanno aperto un'indagine e scoperto che i militari erano stati già chiamati nelle stessa abitazione a seguito di furibonde liti tra i due coniugi. Sempre un mese fa, il marito aveva allertato i carabinieri dopo un altro episodio di violenza da parte della moglie. Allora però non era scattata la denuncia.