video suggerito

L’amante della moglie si presenta a casa alle 3 di notte: pensionato gli spara e lo uccide L’omicidio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Garbagnate Milanese. L’omicida, Walter Budri, pensionato, si trova ora in carcere. La vittima si chiamava Dritan Hakaj. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 78 anni, Walter Budri, è stato arrestato dai carabinieri di Rho con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato all'amante della moglie, il 45enne Dritan Hakaj. Il delitto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato verso le tre nell'appartamento di via Varese che Budri divideva con la moglie e il figlio di undici anni della donna, avuto da una precedente relazione.

Secondo le prime informazioni, la vittima si sarebbe presentata completamente ubriaca a causa della coppia, e avrebbe aggredito la donna. Lei avrebbe cominciato a urlare e sarebbe fuggita, cercando protezione all'interno dell'appartamento. A quel punto il marito, incensurato e senza precedenti penali, avrebbe esploso due colpi in aria con una Beretta calibro 22 regolarmente detenuta, al fine di spaventare Hakaj. Inizialmente ci sarebbe riuscito: il 45enne è infatti fuggito per le scale, scendendo nell'androne del palazzo. Budri, per cause ancora da chiarire, l'ha seguito, prendendo nell'ascensore: i due si sono quindi rivisti nell'atrio, e da lì è nata un'altra lite. Il 78enne ha sparato un nuovo colpo in aria, e un quarto però verso la vittima, che è stata colpita al torace.

Dritan Hakaj è morto nell'androne del palazzo: nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118, giunti sul posto dopo la chiamata dei residenti, spaventati dall'accaduto. Il 45enne è stato trovato ormai privo di vita, in una pozza di sangue. Walter Budri è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere: ai carabinieri ha inizialmente detto che il colpo di pistola fatale per Hakaj sarebbe partito per sbaglio, durante una colluttazione con l'uomo. Le indagini dei militari proseguono: Dritan Hakaj era un soggetto noto alle forze dell'ordine, e aveva precedenti per droga, reati contro il patrimonio e in materia di prostituzione. L'arma usata per l'omicidio è stata sequestrata.