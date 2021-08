Lago d’Iseo, vende prodotti scaduti ai clienti: scatta la multa per un barista Il gestore di un bar di Marone sul lago d’Iseo è stato multato per qualche migliaia di euro perché serviva ai suoi clienti prodotti alimentari scaduti. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe cercato di buttare tutto prima di essere scoperto. Senza riuscirci però: è stato multato dai carabinieri del Nas di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Non appena hanno visto i carabinieri del Nas entrare nel locale hanno cercato di eliminare tutti i prodotti prima di essere scoperto. È quanto è successo in un bar a Marone, paese sul lago d'Iseo: il gestore del locale ha cercato di sbarazzarsi di tutti quei prodotti che utilizzava per servire i clienti quando in realtà erano scaduti da tempo. Il tentativo di nasconderli però è stato tutto inutile: come riporta Brescia Today, è scattata la multa per il titolare del bar, ovvero un'attività sul lido. Durante il sopralluogo i carabinieri del Nas di Brescia hanno trovato prodotti scaduti, già alcuni distrutti. Ora il titolare dovrà pagare una multa di 2mila euro per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo.

A Como sequestrati 3 quintali di alimenti mal conservati

Solo lo scorso 6 agosto a Como è scattato un sequestro di ben 3 quintali di alimenti mal conservati. A svelare tutto è stata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale della città lombarda nell'ambito delle quotidiane attività di controllo sul territorio. Al centro delle indagini, portate avanti anche grazie l'aiuto del personale di Ats Insubria, è finito un venditore di origine pakistana il cui negozio si trova in via Milano a Como: qui i Baschi Verdi della Compagnia delle Fiamme Gialle di Como hanno trovato prodotti alimentari etnici destinati alla vendita che al posto di esser ben conservati erano accatastati su superfici non idonee, come pareti e pavimenti sporchi. E ancora: erano confezionati all'interno di buste di plastica, di quelle non consigliate per generi alimentari. Il tutto privi di necessari requisiti igienicosanitari.