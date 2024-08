video suggerito

Ladro ruba una bici da mille euro a un rider, lui e un passante lo inseguono e lo fanno arrestare Un uomo di trent'anni è stato arrestato a Milano perché accusato di aver rubato una bicicletta da mille euro a un rider. Quest'ultimo lo ha inseguito insieme a un passante permettendo così l'arresto.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ladro ha derubato un rider della sua bicicletta. L'episodio si è verificato sul corso Lodi a Milano intorno alle 19.30 di martedì 30 luglio. Approfittando di un momento di distrazione del lavoratore, dato dal fatto che stava effettuando una consegna, il malvivente si è avvicinato e gli ha sottratto il mezzo, il cui costo si aggira attorno ai mille euro. La vittima però non si è lasciata intimorire: si è messo subito a inseguire il responsabile. Un passante lo ha aiutato e poco dopo sono riusciti a fermarlo e arrestarlo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano. Una volante di via Fatebenefratelli ha infatti notato due persone che rincorrevano un uomo in bicicletta. Si sono insospettiti e hanno chiesto delucidazioni in merito. La vittima ha poi raccontato tutto agli investigatori. I poliziotti lo hanno bloccato poco dopo: il responsabile è un trentenne che è stato immediatamente arrestato. Qualche minuto più tardi sono arrivati anche il rider e il passante: gli agenti hanno restituito la refurtiva al legittimo proprietario. Il ladro è stato portato negli uffici della Questura dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. È stato arrestato con l'accusa di furto.

Poco più tardi, intorno alle 23, gli agenti hanno fermato un altro uomo di trent'anni. Anche lui stava cercando di rubare una bicicletta in via Canaletto. Per quest'altro trentenne sono scattate le manette.