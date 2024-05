video suggerito

Ladri entrano nel casinò Admiral armati di bastoni e scappano con la cassaforte: bottino da migliaia di euro I rapinatori hanno preso di mira la sala slot di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. L'assalto è avvenuto nella notte e i rapinatori erano armati di bastoni. Hanno rubato la cassaforte.

A cura di Matilde Peretto

Il casinò Admiral a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia

Una sala slot è stata rapinata nel Bresciano nelle prime ore della mattina di oggi, giovedì 23 maggio. Durante l'assalto sono stati rubati circa 17 mila euro da un gruppo di malviventi armati di bastoni. Il locale è aperto ogni notte fino alle 3 e i rapinatori (sembra che in tutto fossero 4) lo hanno assaltato proprio verso quell'ora. Si tratta della sala scommesse Admiral di via Sandro Pertini a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. I malviventi hanno distrutto una cassaforte e sono scappati con il bottino.

La fuga è avvenuta a bordo di un'auto (sembra una Opel Zafira) guidata da un complice. Pare infatti che siano stati in tre a entrare armati nel locale, mentre una quarta persona stava aspettando fuori, pronta alla fuga. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri e l'allerta è stata diffusa in tutta la provincia di Brescia e in Lombardia. Fortunatamente non ci sono stati feriti: nessun dipendente del locale è rimasto coinvolto.

I ladri sarebbero entrati nella sala scommesse a volto coperto e armati di spranghe, un piccone e diversi bastoni. Hanno minacciato i presenti e sono riusciti a forzare una piccola cassaforte. Non è ancora chiaro a quanto ammonta il bottino, ma si stimano migliaia di euro. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni utili per rintracciare i 4 banditi in fuga. Sono già stati sentiti i dipendenti dell'Admiral e sono state acquisite le telecamere di sorveglianza sia interne sia esterne al locale.

(articolo in aggiornamento)