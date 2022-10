La storia di Antonia Bianco, uccisa dall’ex compagno Carmine Buono con uno spillone nel cuore Questa sera andrà in onda una puntata di Amore Criminale su Rai3 dove sarà raccontata la storia di Antonia Bianco, la donna di 43 anni che è stata uccisa con un’arma appuntita conficcata nel cuore dal suo ex compagno. Il femminicidio risale al 2012 a San Giuliano Milanese.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, andrà in onda una puntata di Amore Criminale su Rai3 dove sarà raccontata la storia di Antonia Bianco, la donna di 43 anni che è stata uccisa per strada con un'arma appuntita conficcata nel cuore. Il femminicidio risale al 13 febbraio 2012 ed è avvenuto a San Giuliano Milanese.

A ucciderla è stato l'ex compagno Carmine Buono, un idraulico di 60 anni condannato all'ergastolo. A raccontare la storia sarà Florencia Belen Bianco, figlia di Antonia che all'epoca dei fatti aveva solo 13 anni.

Chi era Antonia Bianco, 43enne italo-argentina uccisa dall'ex compagno

Antonia Bianco aveva tre figli, uno dei quali nato dalla relazione con Buono. Conosce l'uomo quando la figlia Florencia aveva solo sei anni. Durante la loro relazione, la 43enne aveva scoperto che l'uomo aveva una famiglia parallela. Da lì, la decisione di allontanarsi da lui. L'uomo però ha iniziato a perseguitarla, spiarla e insultarla. Un giorno, addirittura, ha provato a investirla sotto casa. Bianco decide di denunciarlo per stalking e maltrattamenti.

La dinamica dell'omicidio e l'arma del delitto mai ritrovata

Il 13 febbraio 2012, Antonia e Carmine si erano dati appuntamento per parlare di alcune questioni burocratiche legate al figlio. Anche in quell'occasione, nasce una discussione. A un certo punto, la donna si accascia a terra e perde i sensi.

Riesce solo a chiamare i carabinieri a cui racconta che l'uomo l'aveva picchiata ancora una volta. Antonia Bianco morirà a bordo dell'ambulanza che era arrivata per soccorrerla. Inizialmente si pensava si trattasse di un malore, poi grazie all'autopsia – richiesta dalla madre della 42enne e dall'avvocato – si scoprirà essere morta per una ferita da arma da taglio.

A ucciderla è stato uno stiletto che le ha provocato una emorragia interna. L'arma del delitto non è mai stata trovata.

Carmine Buono condannato all'ergastolo per omicidio volontario

A essere subito indagato è il compagno Carmine Buono. L'uomo viene accusato di omicidio volontario e condannato sia in primo che in secondo grado al massimo della pena. Nel 2015, in attesa del giudizio della Corte di Cassazione viene rimesso in libertà – con l'obbligo di dimora – perché erano scaduti i termini della custodia cautelare. Nel 2017, con la sentenza definitiva di ergastolo emessa dalla Corte di Cassazione, l'uomo è tornato in cella.

Il ricordo di Florencia Belen Bianco, figlia di Antonia

Durante la puntata di oggi, a raccontare la storia di Antonia ci sarà la figlia Florencia. La ragazza ha aperto un'associazione "Noi orfani speciali" che si occupa di orfani di femminicidio: "Se penso alla serenità e alla sicurezza che provavo quando lei era con me il cuore mi si ferma", aveva raccontato in un'intervista al quotidiano "Il Giorno".