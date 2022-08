La Statale di Milano tra le prime università in Italia e ai vertici del mondo Le facoltà migliori secondo il ranking internazionale Arwu (Academic Ranking World University)? Medicina, Comunicazione e Scienze farmacologiche. Ma anche Agraria, Veterinaria e Biologia.

È al primo posto in Italia, e tra i primi in tutto il mondo. Secondo il ranking internazionale Arwu (Academic Ranking World University), la Statale di Milano è un'eccellenza mondiale. Quest'anno infatti si colloca nel range compreso tra il 150esimo e il 200esimo posto: un posizionamento di tutto rispetto, se si conta che gli atenei censiti sono 18mila in tutto (di cui almeno 2.500 nella prima fascia di eccellenza). A farle compagnia, La Sapienza di Roma e gli atenei di Padova e Pisa.

Le facoltà migliori

I fiori all'occhiello dell'università milanese? Le facoltà di Medicina, Comunicazione e Scienze Farmacologiche. Subito dopo, Scienze Veterinarie e Scienze Agrarie. Insieme a San Raffaele e Humanitas, è tra i primi posti anche per l'ambito della Biologia.

“Si colloca infatti al primo posto in Italia e nel range 76-100 mondiale per l’ambito delle scienze della Salute", precisa l’ateneo. "Al primo posto in Italia e nel range 51-75 mondiale per le scienze farmacologiche; al primo posto in Italia e nel range mondiale 101-150 nell’ambito delle scienze della comunicazione. Risulta inoltre seconda in Italia e nel range 51-75 per scienze agrarie e seconda in Italia e al 38esimo posto al mondo per le scienze veterinarie, fra le prime tre istituzioni in Italia nell’ambito della ecologia, range mondiale 151-200”.

I parametri valutati

La classifica della Arwu viene pubblicata ad ogni Ferragosto, ed è indicativa dei progressi fatti nel campo della ricerca e dell’istruzione universitaria. I parametri valutati? I premi Nobel e le medaglie Fields, il numero dei ricercatori citati, le pubblicazioni scientifiche.

“Complimenti al Rettore, Elio Franzini, ai docenti, ai ricercatori e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato”, si è congratulato tra gli altri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “L’ennesima conferma di come il sistema universitario lombardo sia sinonimo di eccellenza con livelli qualitativi di caratura internazionale”.