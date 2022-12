La scaletta del concerto di Biagio Antonacci a Milano a dicembre 2022: l’ordine delle canzoni Oggi e domani, lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022, Biagio Antonacci canta al Mediolanum Forum di Assago. Sono le ultime date del suo Palco Centrale Tour, prima della pausa. Era dal 2018 che il cantante milanese non si esibiva sul palcoscenico.

A cura di Enrico Spaccini

Era dal 2018 che Biagio Antonacci non saliva su un palco scenico. Ora, con questa doppia data nella sua Milano, il cantante 59enne conclude il tour di live iniziato lo scorso ottobre. Questa sera e domani (19-20 dicembre 2022) il Palco Centrale Tour andrà in scena al Mediolanum Forum di Assago, prima della pausa che durerà fino al 4 maggio 2023. "Il palco centrale è come il fuoco nei rituali antichi", ha spiegato in un'intervista, "l'ho voluto perché sentivo il bisogno di dare energia agli spettatori e di riceverla da loro".

La lunga scaletta, che conta più di 30 brani, prevede tutti i più grandi successi del cantante milanese, da Convivendo a Se io se lei. Con l'ormai 59enne Antonacci sul palco salirà la band composta da sette elementi: Placido Salamone, alla chitarra e direzione musicale, Massimo Varini, chitarra, Emiliano Fantuzzi, chitarra e programmazione, Jacopo Carlini, piano e tastiere, Lucio Fasino, basso, Donald Renda, batteria, ed Ernesto Lopez, percussioni.

Le canzoni in scaletta al concerto di Biagio Antonacci al Forum d'Assago