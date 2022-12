La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Milano il 21 dicembre: l’ordine delle canzoni Questa sera, 21 dicembre 2022, ci sarà il concerto di Alessandra Amoroso a Mediolanum Forum d’Assago di Milano. Il concerto inizierà alle ore 21 e sarà aperto dalla cantante Federica Abbate.

A cura di Ilaria Quattrone

Grande attesa per questa sera, 21 dicembre 2022, con il concerto di Alessandra Amoroso che sarà Milano, nella cornice del Mediolanum Forum d'Assago per una nuova tappa del "Tutto accade tour 2022". Il concerto inizierà alle ore 21 e sono tanti i brani attesi dai fan della cantante. Tra le canzoni più famose che porterà sul palco di Assago troviamo: Stupida, Sul ciglio senza far rumore, Estranei a partire da ieri, Immobile e ancora Vivere a colori. Il suo concerto sarà aperto dalla cantante Federica Abbate.

L'ordine delle canzoni in scaletta al concerto di Alessandra Amoroso al Forum d'Assago

Tra Stella Incantevole, Stupida, Amore Puro e ancora Avrò cura di tutto sono diverse le canzoni che nella serata di oggi, Alessandra Amoroso porterà al Forum d'Assago. Di seguito quella che potrebbe essere la scaletta: