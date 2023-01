La scaletta del concerto di Achille Lauro a Milano il 24 e 25 gennaio: l’ordine delle canzoni Oggi e domani ci sarà il concerto di Achille Lauro Unplugged al Teatro Arcimboldi di Milano. L’esibizione inizierà alle 21. Tra i brani più famosi dell’artista troviamo “Me ne Frego”, “Domenica”, “Rolls Royce” e fino alla chiusura con “C’est la vie”.

A cura di Ilaria Quattrone

Oggi e domani ci sarà il concerto di Achille Lauro unplugged al Teatro Arcimboldi di Milano. L'esibizione inizierà alle 21. Ci sarà anche una terza data a febbraio e precisamente il 14. Al quotidiano Il Corriere della Sera, l'artista ha spiegato perché ha scelto di andare in scena con un tour acustico nei teatri: "Per regalare una nuova versione intima ed essenziale delle mie canzoni e per mettere al centro le parole, da sempre fondamentali in tutto ciò che faccio".

Questa sera e domani, Lauro sarà accompagnato da una band: al pianoforte ci sarà Gregorio Calculli, alla batteria troveremo Marco “Lancs” Lanciotti, al basso invece Nicola Iazzi, alle chitarre ci saranno Riccardo “Kosmos” Castelli e Amudi Safa e infine al violoncello ci sarà Sofia Volpiana.

L'ordine delle canzoni in scaletta al concerto di Achille Lauro al Teatro Arcimboldi

Cantante e band porteranno sul palco venticinque canzoni. Tra i brani più famosi dell'artista troviamo "Me ne Frego", con cui Lauro si è presentato al Festival di Sanremo nel 2020, "Domenica" presentato a Sanremo nel 2022, "Cadillac" , "Maleducata" e ancora il successo "Rolls Royce" e fino alla chiusura con "C'est la vie". Di seguito la scaletta che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, è stata prevista per il concerto al Teatro Arcimboldi.

