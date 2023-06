La scaletta del concerto dei Coldplay a Milano il 25, 26, 28 e 29 giugno: l’ordine delle canzoni I Coldplay tornano a Milano con 4 date del Music of the Spheres world tour, 25, 26, 28 e 29 giugno 2023. Ad aprire il concerto ci saranno gli scozzesi Chvrches e Mara Sattei. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita delle canzoni.

A cura di Enrico Spaccini

I britannici Coldplay tornano a Milano. Con quattro date allo stadio San Siro, 25-26-28-29 giugno 2023, si conclude la parentesi italiana del Music of the Spheres world tour che ha già infiammato il Diego Armando Maradona di Napoli. Le prevendite dei concerti milanesi sono aperti da agosto dell'anno scorso, con costi a partire da 57,50 euro per un posto sul sesto settore numerato. I Coldplay tornano così al Meazza dopo che nel 2017 era andato in scena il loro ultimo show italiano portando nella loro scaletta i principali successi, da Viva la Vida a Magic

La scaletta con le canzoni del concerto dei Coldplay a Milano 2023

Il concerto dei Coldplay si articola in quattro atti. Lo show portato in tutta Europa ha una durata complessiva di due ore circa, che può variare in base alla presenza di guest star o bis aggiuntivi. Ad aprire l'evento ci saranno gli scozzesi Chvrches, come già accaduto a Napoli, e Mara Sattei. I cancelli apriranno alle 19 ogni sera.

Act 1 – Planets

Flying

Music of the Spheres (intro)

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Act 2 – Moons

Viva la Vida

Hymn the Weekend

Let somebody go

Politik

In my Place

Yellow

Sunrise (con il discorso di Louis Armstrong da "What a wonderful world")

Act 3 – Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sing (con parti di "Music of the Spheres II" e "Every Teardrop is a Waterfall")

Something just like This (nella lingua dei segni americana)

Midnight (con parti da "Blue Moon Tree" di Lone)

My Universe

A Sky full of Stars

Act 4 – Home