Gwyneth Paltrow si emoziona mentre Chris Martin canta “Fix You” a Milano: è la canzone che ha scritto per lei In un video, pubblicato su TikTok da Gianluca Gazzoli, viene mostrata la reazione di Gwyneth Paltrow mentre Chris Martin canta “Fix You” al concerto di San Siro. È il brano che lui ha scritto per lei.

C'è stato spazio anche per il gossip durante il concerto di Milano dei Coldplay. Allo Stadio San Siro c'erano proprio tutti, non mancava nessuno, neanche uno degli affetti più cari di Chris Martin. Lo testimonia il video caricato su TikTok da Gianluca Gazzoli. Durante l'esecuzione di "Fix You", le telecamere del conduttore di BSMT inquadra Gwyneth Paltrow, sguardo trasognato, mentre canta insieme a tutto lo stadio la canzone che Chris Martin aveva scritto proprio per lei. Un'emozione dentro un'emozione.

Il significato di Fix You

Fix You è un brano che i Coldplay hanno pubblicato come singolo il 5 settembre del 2005 come secondo estratto dal terzo album X&Y. Il brano è stato scritto per Gwyneth Paltrow all'epoca sua moglie, all'indomani della scomparsa del padre di lei. Nel testo, infatti, si parla di un uomo disposto a tutto pur di consolare e rincuorare la propria donna. Fix You significa letteralmente "rimetterti in sesto", "aggiustarti", ma qui si può tradurre semplicemente come "consolarti". La canzone è un manifesto per tutti quelli che hanno perso qualcosa e che si sono dovuti confrontare con qualcosa di difficile e duro da mandare avanti.

Il concerto dei Coldplay a Milano

Così come è accaduto a Napoli, i Coldplay hanno omaggiato anche la città capoluogo della Lombardia con un brano simbolo come "O mia bela madunina". A Napoli c'era stato l'omaggio a Pino Daniele con "Napul'è", sorprendendo tutti gli spettatori dello Stadio Diego Armando Maradona. Al San Siro, Chris Martin invece ha accennato – con lo stesso meccanismo e nello stesso punto della scaletta – alla chitarra la canzone musicata e scritta da Giovanni D'Anzi nel 1934, in omaggio alla statua in oro che sormonta il Duomo di Milano. I Coldplay si preparano per altre tre serate allo Stadio San Siro di Milano: il 26, il 28 e il 29 giugno.