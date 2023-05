La Polizia locale del comune di 6mila abitanti avrà una Porsche Macan: scoppia la polemica La Polizia locale di Robecco sul Naviglio presto disporrà di una Porsche Macan. Dono dell’Agenzia del demanio, verrà usata per il trasporto di organi. Tuttavia, c’è chi polemizza temendo costi per la popolazione.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

La Polizia locale di Robecco sul Naviglio, nella Città Metropolitana di Milano, presto avrà a disposizione una Porsche Macan. L'auto dal valore pari a svariate decine di migliaia di euro (dai 60mila in su) è stata donata lo scorso 28 marzo dall'Agenzia del demanio in quanto bene confiscato e sarà impiegata per il trasporto organi. Il Comando di Robecco, infatti, ormai da diverso tempo si è impegnato nel progetto ‘Robecco per la vita‘ che garantisce il servizio salva-vita tra i comuni a ovest di Milano.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Alcuni cittadini, infatti, contestano il fatto che anche se l'auto di grossa cilindrata arriverà gratis, comunque verranno spesi soldi dei contribuenti per garantire la sua manutenzione e il rifornimento di carburante.

Le polemiche

Questo denaro, sostengono, potrebbe essere speso piuttosto per la realizzazione di una rotonda all'intersezione con Magenta o di un secondo ponte sul Naviglio per snellire il traffico.

Leggi anche Bimbo di 3 anni esce di casa e cammina da solo per strada, una ragazza lo vede e lo porta al sicuro

Commenti di questo tipo si sono moltiplicati sui social, al punto da arrivare all'attenzione della Polizia comunale stessa e della sindaca Fortunata Barni. Con un video pubblicato sulla pagina social dell'amministrazione, la prima cittadina ha voluto ribadire come la Porsche sia "un mezzo salva-vita e per noi la vita è la cosa più importante", sottolineando ancora il fatto che si tratta di una donazione.

I dettagli dell'operazione

I dettagli dell'operazione sono stati resi pubblici in una lettera inviata dal Comando di Polizia locale robecchese ai cittadini lo scorso martedì 9 maggio. Qui si fa riferimento al fatto che al momento il progetto ‘Robecco della vita' può contare su una Audi Q5 con cilindrata 2mila cc, che ha "permesso di contribuire a salvare 13 vite nel corso del passato anno e 3 nel corso del corrente 2023", e di un'Audi A3. Entrambe sono state "acquistate gratuitamente dal patrimonio demaniale".

Il servizio di trasporto organi "richiede l'impiego di un veicolo che garantisca elevati standard qualitativi finalizzati ad avere elevate prestazioni in totale sicurezza", ribadisce il Comando nella lettera. A chi si preoccupa per i costi di gestione, invece, viene risposto che "la manutenzione è stata concessa a titolo gratuito dall'autosalone cittadino Automilano" tanto per le Audi quanto per la Porsche.

Infine, per quanto riguarda il carburante non ci sono problemi: "Nel corso del 2022 sono stati impiegati 1.800 euro in carburante", si legge, "somma finanziata con i proventi delle sanzioni". Le multe, quindi, andranno a coprire i costi di utilizzo anche della Porsche. Comunque, i commenti che sono stati scritti in questi giorni non saranno ignorati. Il comandante Gianluca Salice ha dichiarato che "se qualcuno ha ecceduto e ha diffamato il nostro operato non esiteremo a presentare denuncia".