Si spoglia in pubblico e fa la doccia alla fontanella: degrado in piazza a Monza In piazza Cambiaghi a Monza alcuni cittadini si fanno la doccia alla fontanella pubblica, denudandosi. Ira dei residenti.

Cittadini nudi in piazza Cambiaghi a Monza, divenuta non solo zona di bivacco e luogo in cui molto andavano a bere lasciando le bottiglie di birra per strada, ma una sorta di doccia per tanti altri. La denuncia è arrivata alla redazione di MonzaToday da parte di alcuni residenti della zona che non ne possono più della situazione di degrado che sono costretti a vivere. Questi, hanno chiesto al Comune di aumentare i controlli in zona per limitare questi episodi e, possibilmente, annullarli.

Doccia alla fontanella pubblica, cittadini si spogliano in pieno giorno

Secondo quanto riportato, sono diversi i cittadini che, forse a causa del caldo senza precedenti che sta colpendo la Lombardia, si sono recati in piazza Cambiaghi per rinfrescarsi alla fontanella pubblica. Il problema, è che lo fanno nudi. I cittadini si spogliano completamente per lavarsi, non curanti degli altri passanti. I "bagnanti" monzesi utilizzano alcuni sacchi di plastica per riporre i propri effetti personali e i vestiti.

Piazza Cambiaghi al centro del degrado monzese, residenti esausti

Poi, il lavaggio del corpo e infine il cambio abiti prima di lasciare l'area e proseguire. I residenti hanno chiesto all'Amministrazione comunale maggiori controlli per limitare il fenomeno e il degrado generale che sta colpendo la zona ormai da diverso tempo. Sono noti alla cronaca, infatti, episodi di microcriminalità che colpisce per lo più gli indifesi nelle ore notturne. Piazza Cambiaghi si trova a pochi metri di distanza dal centro di Monza. Nei prossimi giorni dovrebbero aumentare i controlli da parte delle forze dell'ordine.