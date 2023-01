La madre la lascia davanti a scuola ma lei non entra in classe e scompare: si cerca la 19enne Teresa Teresa, una ragazza di 19 anni, è scomparsa nel nulla: i genitori la cercano da ieri, da quando la madre l’ha lasciata davanti a scuola ma lei non è mai entrata in classe. L’ultimo avvistamento a Cormano.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca Teresa, una ragazza di 19 anni di cui non si hanno più sue notizie da ieri 10 gennaio. Da quando la madre l'ha lasciata a Saronno in via San Giuseppe davanti alla scuola poco prima il suono della campanella delle 8. Ma in classe non è mai entrata. A lanciare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la madre: da allora amici e forze dell'ordine la stanno cercando.

In un post su Facebook la madre ha chiesto aiuto: "Ciao, mia figlia Teresa ieri non è tornata a casa dopo averla lasciata a Saronno in via San Giuseppe davanti a scuola alle 8 dove non è mai entrata, l’ultimo tracciamento della sim risale a ieri verso le 16:30 a Cormano via Cadorna".

La madre poi fornisce qualche riferimento per l'identificazione: "Ha 19 anni, alta 171cm, corporatura esile, occhi castani, capelli neri molto lunghi e ricci. Indossava un giaccone beige, tuta nera e scarpe bianche da ginnastica". Chiunque la trovasse è necessario rivolgersi al carabinieri.