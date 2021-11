Isac Djanel Beriani, il ragazzo investito in tangenziale, non era solo: sarebbe stato con altri amici Isac Djanel Beriani non era solo al momento dell’incidente sulla tangenziale Est, tra gli svincoli tra Camm e Linate. Ci sarebbero stati con lui alcuni amici. Non si esclude l’ipotesi della bravata tra adolescenti.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Isac Djanel Beriani non era solo al momento dell'incidente sulla tangenziale Est, tra gli svincoli tra Camm e Linate dove ha perso la vita ieri. Al momento dell'impatto infatti potrebbero esserci stati anche altri ragazzi con lui, che però sono poi scappati una volta che l'amico è stato travolto dalla macchina. Sarebbero questi gli elementi su cui si stanno concentrando le indagini delle forze dell'ordine ma è ancora tutto in corso di accertamento. Non è escluso che possa trattarsi di una bravata tra amici, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Escluso il collegamento con la festa illegale in corso lì vicino

È invece esclusa l'ipotesi, mai presa in considerazione da chi sta indagando sul caso, che vedeva una partecipazione del giovane alla festa illegale in via Taverna, vicino al parco Forlanini, dove circa una trentina di giovani sono stati sgomberati da un edificio abbandonato in cui si stava svolgendo un evento con musica ad alto volume. Non ci sarebbe quindi un collegamento tra il party, terminato con il blitz della polizia, che si stava svolgendo non distante dal luogo dell'impatto.

Il conducente dell'auto che ha investito il ragazzo è indagato per omicidio stradale

Per il momento il conducente dell'auto che ha investito il ragazzo, il quale ha chiamato i soccorsi dopo l'impatto, è indagato per omicidio stradale. Agli inquirenti avrebbe detto di non averlo visto e di non essere riuscito a evitarlo. Nello scontro con il ragazzo, che si trovava sulla carreggiata, il 20enne ha riportato un grave politrauma alla testa, al tronco e agli arti che non gli ha lasciato scampo. La polizia, che nelle indagini è coordinata dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, starebbe vagliando anche la possibilità che il ragazzo sia stato investito da più automobili. Le indagini potrebbero essere più difficili del previsto a causa della scarsa presenza di telecamere.