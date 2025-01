video suggerito

Irrompe in casa del padre e lo minaccia con il coltello per pochi euro: "Dammi i soldi o ti ammazzo" Un 39enne irrompe in piena notte nella casa del padre e lo minaccia con un coltello. Lo aggredisce per 40 euro da utilizzare per l'acquisto di una dose di droga.

A cura di Giulia Ghirardi

Sabato 25 gennaio, poco prima della mezzanotte, un uomo di 39 anni avrebbe minacciato di morte il padre con un coltello per poche decine di euro da utilizzare per l'acquisto di una dose di droga.

I fatti si sarebbero verificato a Travagliato, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, in stato psicofisico evidentemente alterato, sarebbe piombato nel mezzo della notte in casa del padre e una volta lì lo avrebbe minacciato di morte con un coltello per farsi consegnare poche decine di euro. "Dammi i soldi o ti ammazzo", sarebbe la minaccia ricevuta dal padre di 74 anni che, al momento dell'aggressione, si trovava in camera da letto. L'uomo, come riportato dal Giornale di Brescia, sarebbe fortunatamente riuscito a fuggire e, ancora in pigiama, scappare in strada e da lì chiamare i carabinieri.

Come si apprende dalle prime testimonianze, il 39enne avrebbe minacciato il padre per 40 euro da utilizzare per l'acquisto di una dose di droga: da tempo infatti l'uomo sembrerebbe essere alle prese con una dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti.

In seguito all'intervento sul posto dei carabinieri e della polizia locale, l'aggressore – che si trovava ancora all'interno dell'abitazione – sarebbe stato facilmente immobilizzato e arrestato dagli agenti. Infine, dopo le diverse procedure di rito in caserma, il 39 enne sarebbe stato trasferito nel carcere di Brescia dove si troverebbe tuttora. La convalida dell'arresto è attesa in giornata.