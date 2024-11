video suggerito

Ippodromo La Maura, Beppe Sala: "Il Comune di Milano è interessato a comprarlo, sarà un'area verde" "Vogliamo tenerla a verde perché è un parco grande il doppio del Sempione", le parole del sindaco di Milano sull'Ippodromo La Maura dopo la notizia della possibile vendita di Snaitech e di un progetto per costruire case in zona.

L'annuncio a sorpresa di Beppe Sala sul destino dell‘Ippodromo La Maura. “Segnalo che c’è un interesse realistico da parte del Comune ad acquisirlo", ha dichiarato il sindaco di Milano dopo la notizia della possibile vendita della proprietà (Snaitech) e del progetto per costruire case di F3A Green, a società che ha già firmato il preliminare di vendita. "Io ho incontrato l’amministratore delegato di Snaitech Fabio Schiavolin, gli ho detto che se loro andranno avanti sulla via della vendita noi faremo la nostra parte e giudicheremo il progetto. Ma se per qualunque motivo non riuscissero ad andare avanti noi saremmo interessati ad acquisire l’area per tenerla a verde, perché stiamo parlando di un parco grande il doppio di Parco Sempione".

Polmone verde della città? O nuovo quartiere rivitalizzato da un progetto di housing sociale con percorsi pedonali, parco giochi? Si vedrà. Il Comune, intanto, rivela che il costo dell'intera operazione sarebbe sicuramente "sostenibile" per le casse di Palazzo Marino. "Non scherzo, sto verificando la questione con il direttore generale del Comune", sempre Beppe Sala.

Una possibile soluzione, quella del parco cittadino, che accontenterebbe anche i tanti residenti della zona, da anni sulle barricate per il rumore e per il caos viabilità in occasione dei grandi eventi estivi. E che si lega a doppio filo alla questione annosa del nuovo stadio di San Siro. "Lo stadio nuovo potrebbe garantire anche maggiore capienza per i concerti. In questi anni è stato necessario utilizzare anche la Maura, però il quartiere sta ancora pagando il prezzo di un disagio che conosciamo e che sappiamo benissimo”.