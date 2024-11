Il sindaco Sala contestato per lo stadio San Siro: i comitati lo fischiano e mostrano il cartellino rosso Durante il consiglio comunale, il sindaco di Milano Beppe Sala è stato contestato dai comitati Sì Meazza dopo aver relazionato sullo Stadio San Siro: lo hanno fischiato e gli hanno mostrato il cartellino rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, si è svolto il consiglio comunale a Milano. Durante l'incontro, erano presenti anche i comitati anti-demolizione dello stadio San Siro che hanno protestato: hanno infatti mostrato il cartellino rosso al sindaco Giuseppe Sala e lo hanno fischiato.

Il primo cittadino ha infatti relazionato sulla manifestazione d'interesse avanzata dalle squadre Inter e Milan per l'acquisto dell'impianto e delle aree circostanti. Al termine del suo discorso, alcuni cittadini – che si trovavano nell'area a loro dedicata – si sono alzati in piedi e hanno iniziato a fischiare e impugnare alcuni cartelli rossi con la scritta "Sì Meazza". Tra loro c'è chi ha urlato: "Vergogna, è un bene pubblico, non è roba tua". Parole che erano già state dette in un'intervista a Fanpage.it.

Altri hanno sollevato un cartello con scritto: "Non vogliamo un altro stadio, ristrutturare il Meazza si può". Sono intervenuti gli agenti della polizia locale: i poliziotti hanno cercato di contenere i contestatori.

Durante il suo intervento, il sindaco ha però affermato che si sta ipotizzando un percorso che porti alla conclusione del procedimento di vendita entro l'estate del 2025: "Quindi entro il primo trimestre 2025 deve arrivare l'offerta di acquisto da parte delle squadre corredata da un piano di fattibilità aggiornato e dalla relazione tecnica".

Sala ha poi precisato che aspetterà questi atti prima di esprimere una posizione ancora più solida: "Mi auguro che finalmente si sia giunti a una soluzione condivisa e definitiva, una soluzione che possa segnare un punto fermo in questo lungo percorso e che, guardi innanzi tutto al bene pubblico in equilibrio con i legittimi interessi delle squadre". L'assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, ha poi spiegato che "entro aprile ci sarà l'avviso esplorativo per trenta giorni, indicativamente entro luglio la sottoscrizione del contratto di vendita, poi ci sarà il progetto definitivo".