Inzago, autisti di due bus per disabili insultati e aggrediti: fermato un 28enne Due autisti incaricati per il trasporto di disabili sono stati prima insultati e poi aggrediti da un 28enne per questioni forse legate al traffico. I due, di 38 e di 57 anni, sono stati soccorsi e trasportati in codice verde all’ospedale di Melzo. Per il 28enne invece è scattata la denuncia: è stato fermato dai carabinieri e ora davanti ai giudici dovrà rispondere di lesioni e interruzione di pubblico servizio.

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati prima insultati e poi presi a pugni. è quello che è successo a due autisti impegnati a guidare due bus con a bordo alcune persone disabili: l'aggressione è avvenuta a Inzago, a pochi chilometri da Milano. Sul posto sono intervenuti subito i paramedici del 118 e i carabinieri di Cassano d'Adda.

I due autisti sono finiti in ospedale

Stando a una costruzione di quanto accaduto, i bus erano fermi in via Vittorio. Qui un italiano di 28 anni ha iniziato a insultarli per questioni molto probabilmente legate al traffico. Qualche minuto dopo dalle parole il 28enne è passato ai fatti. Le cause però di questa ira improvvisa sono ancora da accertare. Non è ben chiaro al momento cosa abbia fatto scoppiare la lite. Fortunatamente seppur aggrediti con pugni gli autisti non hanno riportato gravi ferite: i due, di 38 e di 57 anni, sono stati soccorsi e trasportati in codice verde all'ospedale di Melzo. Entrambi sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni. Per il 28enne invece è scattata la denuncia: è stato fermato dai carabinieri e ora davanti ai giudici dovrà rispondere di lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Aggredito autista di un bus di Abbiategrasso

Lo scorso agosto un autista di un bus di Abbiategrasso è stato aggredito dopo che aveva invitato un passeggero a indossare la mascherina. L'aggressore è salito sull'autobus alla fermata di viale Cavallotti, vicino alla stazione ferroviaria, senza indossare il dispositivo anti contagio, in violazione delle norme anti Coronavirus in vigore. L'autista, dopo averlo notato, lo ha invitato a indossare la mascherina, come peraltro prevedono le norme del trasporto pubblico. Per tutta risposta però il passeggero ha reagito in malo modo, intavolando una discussione che ben presto è degenerata: al culmine della lite il passeggero ha infatti scagliato una bottiglietta d'acqua contro il conducente, colpendolo al volto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri.