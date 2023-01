Invita l’amica a cena e la aggredisce perché un altro l’ha salutata in pizzeria Un uomo di 49 anni è accusato di aver aggredito una donna, nonché sua amica, in una pizzeria di Cantù (Como). Secondo il racconto della donna, il 49enne le avrebbe fatto una scenata di gelosia dopo che aveva salutato un conoscente nello stesso locale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

L'avrebbe aggredita dopo una cena in pizzeria e le avrebbe anche portato via il cellulare e la borsa dove all'interno c'erano cento euro: è questa l'accusa che una donna ha mosso nei confronti di un 49enne originario di Cantù (Como). La notizia è riportata dal quotidiano "La Provincia di Como".

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina e stalking e nella giornata di ieri, lunedì 2 gennaio 2022, si è svolto l'interrogatorio di convalida. La donna ha raccontato che, il giorno prima di Capodanno, si trovava in un locale con il 49enne. Quest'ultimo si sarebbe ingelosito dopo che la donna avrebbe salutato un conoscente che si trovava nella stessa pizzeria in cui i due stavano cenando. Avrebbe poi detto di essere stata picchiata con calci, pugni e sberle fuori dal locale.

L'uomo ha negato le accuse

Da qui, l'arresto eseguito dai carabinieri. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha però fornito una versione completamente diversa: avrebbe negato di averla rapinata sia della borsa che del cellulare e soprattutto di averla picchiata. "Guardi, a dirla tutta i lividi e i segni sul volto li ha solo il mio assistito": ha detto l'avvocato.

Il giudice, al termine dell'interrogatorio, ha disposto che il 49enne venisse liberato accogliendo così le istanze presentate dal suo legale. Ha disposto però la misura del divieto di avvicinamento alla donna.

Per ricostruire l'esatta dinamica sarà necessaria la visione delle telecamere di sicurezza che sono installate lungo la via. I due, dopo la cena in pizzeria, sarebbero dovuti partire per una vacanza organizzata proprio per festeggiare insieme il Capodanno.