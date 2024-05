video suggerito

Investe il vicino di casa con un furgone, arrestato per tentato omicidio A Varese un uomo di quarant’anni è stato arrestato perché accusato di tentato omicidio: ha infatti investito il vicino di casa dopo un litigio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 28 maggio, un uomo di quarant'anni è stato arrestato a Varese perché accusato di tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbe investito il proprio vicino di casa al culmine di un litigio per futili motivi.

L'episodio si è verificato ieri, lunedì 27 maggio, nel vicolo Mera a Varese. I due vicini di casa hanno avuto una discussione: i motivi, che sembrerebbero essere stati futili, non sono stati resi noti. Dopo il litigio, il quarantenne è salito sul mezzo e ha investito il vicino. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati immediatamente sul posto. Il 35enne è stato sottoposto a tutte le cure del caso: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenute le forze dell'ordine.

Gli agenti della Questura di Varese hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno individuato il responsabile e lo hanno portato negli uffici per tutte le operazioni del caso. L'autorità giudiziaria ha disposto l'arrestato per tentato omicidio e ha disposto il sequestro del furgone. Il quarantenne è stato trasferito in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.