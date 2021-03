in foto: I beceri insulti alla senatrice Segre

Sono stati individuati dalla polizia due degli autori dei post di odio razziale contro la senatrice a vita Liliana Segre, apparsi sui social network sotto la notizia della vaccinazione contro il Covid-19 da parte della senatrice. Gli investigatori della polizia postale e della Digos di Milano, dopo poche settimane di indagini, sono risaliti agli autori dei commenti antisemiti più aggressivi: si tratta di un 75enne residente nella provincia di Cagliari e di un 40enne residente nella provincia di Viterbo. Nei loro confronti questa mattina sono scattate perquisizioni disposte dal capo dell'antiterrorismo, il procuratore Alberto Nobili: dagli accertamenti sui dispositivi informatici in uso ai due sarebbero emersi riscontri alle ipotesi investigative e ulteriori elementi che saranno adesso vagliati dalla polizia postale.

Liliana Segre si è vaccinata contro il Covid lo scorso 18 febbraio

Liliana Segre, 90enne sopravvissuta da bambina agli orrori del campo di concentramento di Auschwitz, lo scorso 18 febbraio, giorno di avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per gli over 80 in Lombardia, si era sottoposta al vaccino all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Avendo anche aderito come testimonial a una campagna comunicativa della Regione Lombardia, la Segre era stata fotografata e filmata mentre si sottoponeva al vaccino. Proprio queste immagini, pubblicate da quasi tutte le testate, avevano scatenato gli "odiatori" sui social network. Diversi i messaggi di insulti e le minacce nei confronti della testimone degli orrori della Shoah: tra i messaggi uno in cui testualmente si affermava "Aveva paura di morire la str…? Non sono riusciti neanche i tedeschi ad ammazzarla.. e ora ha paura di morire??”, e uno di un altro utente che scriveva “Ma se tirasse le cianche… quanto di risparmierebbe". Gli insulti avevano suscitato lo sdegno della politica e avevano portato la Procura di Milano ad aprire un fascicolo per il reato di minacce aggravate dalla discriminazione e dall'odio razziale, accuse di cui al momento devono rispondere i due "haters" individuati dalla polizia.