Insegue e accoltella il cognato in strada, arrestato un 33enne per tentato omicidio: il video

Un uomo di 33 anni è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti del cognato. Avrebbe cercato di ucciderlo a coltellate in strada a Paderno Dugnano. Nel video le immagini dell’aggressione.
A cura di Francesca Caporello
Gli attimi prima dell’aggressione (video Carabinieri Milano)
Un uomo cammina con le buste della spesa in mano. È diretto verso casa, probabilmente dopo una giornata di lavoro. A un certo punto si vede qualcuno che lo rincorre, lo raggiunge e comincia ad aggredirlo, prima a colpi di calci e pugni in testa, poi con un coltello da cucina (accertato poi avere una lama lunga 20cm).

L'episodio, ripreso tutto dalle telecamere di videosorveglianza della zona, è successo in strada, di fronte ad alcuni automobilisti, in una via di Paderno Dugnano (nel Milanese) lo scorso 19 febbraio. L'aggressore sarebbe un uomo di 33 anni, di origine egiziana, con precedenti, e la vittima sarebbe suo cognato. Le motivazioni del gesto, secondo i militari,  sarebbero legate probabilmente ad alcuni dissapori e tensioni familiari. 

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano che hanno condotto le indagini, la vittima sarebbe riuscita a salvarsi solo grazie ai pesanti vestiti che indossava e allo zaino voluminoso che lo ha protetto e gli ha fatto da scudo. Dopo essersi divincolato dall'aggressione, la vittima sarebbe poi riuscita a trovare riparo in un vicino condominio.

33enne arrestato per tentato omicidio: il video

I carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano – dopo la visione delle telecamere di videosorveglianza e dopo aver ascoltato i testimoni presenti sul luogo – hanno quindi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura di Monza, per tentato omicidio a carico del 33enne.

