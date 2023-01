Incidente tra un camion e uno scooter: muore motociclista di 35 anni È successo in zona San Colombano al Lambro (Milano), dove oggi pomeriggio intorno alle 16 uno scooter si è schiantato contro un camion impegnato in una svolta: il conducente del mezzo a due ruote, 35 anni, ha perso la vita nell’impatto. Il tratto è già stato luogo di svariati incidenti.

Uno schianto fatale, in un tratto di strada già da tempo segnalato come pericoloso. È successo in zona San Colombano al Lambro (Milano), dove oggi pomeriggio intorno alle 16 uno scooter si è schiantato contro un camion: il conducente del mezzo a due ruote, 35 anni, ha perso la vita nell'impatto. Indagano la polizia e i carabinieri di San Donato Milanese.

La prima ricostruzione dell'incidente di San Colombano

Secondo le primissime ricostruzioni, il motociclista si sarebbe schiantato contro il camion impegnato in una svolta: al volante del tir una 41enne, trasportata in ospedale in preda a un forte stato di shock. Un tratto di strada già luogo di vari e gravi incidenti, nonché segnalato ormai un anno fa proprio dal sindaco della cittadina lombarda Giovanni Cesari come punto critico: si tratta della località Tre Strade, lungo la provinciale 234 Mantovana. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di San Colombano al Lambro e di Stradella, che non hanno potuto fare altro che constare il decesso del giovane motociclista. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico della zona: sulla Pedecollinare e sulla strada 234, dopo lo schianto, si registravano diversi chilometri di coda.