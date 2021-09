Incidente sul lavoro a Inverigo, operaio trasportato d’urgenza in ospedale: è gravissimo A Inverigo, in provincia di Como, un operaio di 56 anni è rimasto schiacciato mentre lavorava in un’azienda: l’uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni. È stato trovato in arresto cardio circolatorio ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Como. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici di Ats per verificare che siano state rispettate le norme di sicurezza.

A cura di Ilaria Quattrone

Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia: un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in una ditta che si occupa di trasformazione delle lamiere. È successo a Inverigo, comune in provincia di Como. L'operaio è stato ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto oltre al personale sanitario del 118, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del luogo.

Il 56enne trovato in arresto cardio circolatorio

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 17.14. In via val Sorda numero 5, nell'azienda Italgard, sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'auto medica e un elisoccorso. Il 56enne è stato trovato in arresto cardio circolatorio: il trauma sarebbe stato causato da uno schiacciamento. L'operaio è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Per accertare eventuali responsabilità e capire soprattutto se siano state rispettate le norme di sicurezza.

Morto un operaio di 58 anni tra Trento e Brescia

Alcuni giorni fa un operaio è morto schiacciato da una cabina mentre lavorava nell'impianto di risalita "Paradiso" che collega il passo del Tonale al ghiacciaio Presena. Il 58enne lavorava per l'azienda che gestisce la struttura da quarant'anni. L'uomo stava svolgendo alcuni controlli quando è rimasto schiacciato da due cabine. I colleghi hanno assistito alla scena e hanno dato immediatamente l'allarme, ma per il 58enne non c'è stato nulla da fare. In quest'occasione, il sindacato Filt Cgil ha dato il suo cordoglio: "Chi ha lavorato con lui lo ricorda come una persona buona e generosa, un lavoratore preciso e puntuale. Dopo ogni indicente mortale si esprimono parole di rammarico e cordoglio, ma purtroppo i lavoratori e le lavoratrici continuano a morire".