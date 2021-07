Incidente stradale nel Varesotto, morta la mamma dell’ex calciatore Billy Costacurta Margherita Beccegato, 87enne madre dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro “Billy” Costacurta, è morta questa mattina in un incidente stradale. Il tragico episodio è avvenuto poco dopo le 9 a Cavaria con Premezzo, comune in provincia di Varese. La donna ha perso il controllo della sua auto per cause da accertare, finendo contro un muro. Inutili i soccorsi.

A cura di Francesco Loiacono

Gravissimo lutto per l'ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro Costacurta. Nella mattinata di oggi, venerdì 23 luglio, la madre dell'ex campione è morta in un tragico incidente stradale. L'episodio che ha visto coinvolto Margherita Beccegato, 87 anni, è avvenuto a Cavaria con Premezzo, comune in provincia di Varese. La donna era alla guida della sua auto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il muro di un'azienda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio: purtroppo però per l'87enne non c'era ormai più niente da fare.

La madre dell'ex calciatore è morta sul colpo: inutili i soccorsi

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti dopo le 9 del mattino, e indicava un'auto finita contro un ostacolo. Sul luogo dell'incidente, via Padre Reginaldo Giuliani a Premezzo, sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre a mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e a una pattuglia dei carabinieri. Purtroppo, al loro arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la donna e hanno solo potuto constatarne il decesso.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica

Alle forze dell'ordine è toccato eseguire i rilievi e gli accertamenti di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e capire le cause del decesso dell'anziana. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, per cui l'ipotesi più plausibile al momento è che la madre dell'ex calciatore, oggi commentatore e opinionista tv a Sky, abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore. Costacurta aveva perso il padre in giovane età, quando aveva appena 17 anni: oggi il nuovo grave lutto in famiglia.