Incidente stradale nel Milanese, scontro tra più automobili: sei feriti, gravissimo un 26enne Incidente stradale a Settimo Milanese (Milano): alcune automobili si sono scontrate tra loro e nell'impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 26 anni. È stato trasporto in ospedale in codice rosso.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, lunedì 4 marzo, si è verificato un incidente stradale tra la strada statale Padana Superiore e il Sempione a Settimo Milanese, comune che si trova nell'hinterland nord-ovest di Milano. Sei persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Si tratta, infatti, di un giovane che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Un ragazzo di 26 anni trasferito in codice rosso

Sono ancora poche le informazioni relativa a quanto accaduto. Lo scontro avrebbe coinvolto più automobili e sarebbe avvenuto poco prima delle 20.30 nel tratto che è compreso tra le uscite di Pero Sud e via Silla/Figino. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e due automediche. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno trasferito un 26enne in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il ragazzo ha riportato un trauma al torace e uno alla gamba. Gli altri feriti sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo e in quello dell'Humanitas di Rozzano.

I rilievi delle forze dell'ordine

Ad aiutare i medici nelle operazioni di soccorso, c'erano i vigili del fuoco che hanno rimosso i veicoli e messo in sicurezza l'intera area. Sono intervenute anche le forze dell'ordine. Gli investigatori stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo, gli elementi raccolti consentiranno di poter accertare eventuali responsabilità.