Incidente stradale a Vanzago, ciclista investita da un’auto: è gravissima Incidente stradale a Vanzago, comune in provincia di Milano: un’auto ha investito una ciclista ed è in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 novembre, si è verificato un incidente stradale a Vanzago, comune che si trova alle porte di Milano. È rimasta ferita una donna di 57 anni che è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda: non è chiaro se sia in pericolo di vita.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'impatto è avvenuto alle 8.40 sulla strada provinciale Sp 229. La ciclista è stata investita da un veicolo: non si hanno maggiori informazioni sulla dinamica. Sul posto, ci sono gli agenti della polizia locale che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruirla.

La ferita, una 57enne, è stata trasferita in ospedale con un trauma cranico e un trauma al volto. I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia con un'automedica e un'ambulanza, l'hanno trasferita al pronto soccorso in codice rosso.