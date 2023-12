Incidente stradale a Chiavenna, donna travolta da un’automobile: è gravissima Si è verificato un incidente stradale a Chiavenna (Sondrio): una donna è stata travolta da un’automobile ed è ricoverata in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 22 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Chiavenna, comune che si trova in provincia di Sondrio. Un'automobile ha travolto una pedone: la donna è ricoverata in gravissime condizioni. È stata ospedalizzata anche la conducente del veicolo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

L'incidente si è verificato alle 13.34 sulla strada statale 36. La dinamica per il momento non è ancora chiara. Non è stato ancora rivelato se la vittima avesse attraversato la strada sulle strisce pedonali o meno. Toccherà infatti ai carabinieri stabilire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo i medici e i paramedici del 118, arrivati con un'ambulanza, due mezzi di soccorso avanzato e un elicottero, hanno fornito le prime cure del caso sul posto. Dopodiché hanno trasferito la pedone, una donna di 34 anni, in codice rosso all'ospedale di Gravedona. È in grave condizioni di salute: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Anche la conducente dell'automobile, una donna di 26 anni, è stata portata in ospedale a Chiavenna in codice verde. Non avrebbe traumi evidenti. Oltre agli operatori sanitari, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i vigili del fuoco e i carabinieri.