Incidente oggi sull’A21, a fuoco una bisarca: chiusa l’autostrada a Cremona, traffico interrotto Un tir carico di auto è andato a fuoco dopo essere rimasto coinvolto in un incidente: tutto è accaduto all’alba di oggi 30 gennaio lungo l’autostrada A21 Brescia-Piacenza nel tratto tra Castelvetro e Bosco ex Parmigiano.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

All'alba di oggi 30 gennaio lungo l'autostrada A21 Brescia-Piacenza un tir carico di auto è andato a fuoco dopo essere rimasto coinvolto in un incidente: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. Ancora non è chiaro se ci siano stati feriti e se sono rimasti coinvolti altri automobilisti. Il tratto di autostrada all'altezza di Cremona è rimasto chiuso al traffico.

Il forte boato è stato sentito nel tratto autostradale tra Castelvetro e Bosco ex Parmigiano, frazione di Gerre de’ Caprioli. Qui infatti il tir sarebbe stato coinvolto in un incidente prima di prendere fuoco. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia e i mezzi di soccorso del 118: si sta cercando di capire ora l'esatta dinamica dell'accaduto. Certo è che l'incidente ha provocato almeno undici chilometri di coda.

L'arrivo dei soccorsi

Altri automobilisti che hanno visto e sentito la forte esplosione hanno immediatamente chiamato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i pompieri di Cremona e Fiorenzuole. Per spegnere le fiamme ci sono volute ore, intanto gli agenti della polizia hanno controllato e regolato il traffico. Una volta sul posto la polizia ha chiuso il traffico autostradale all'altezza di Cremona in entrambe le direzioni: inevitabile la lunga coda che si è creata di almeno undici chilometri, in particolare tar Caorso e Cremona.

Resta ancora da verificare la situazione del tratto autostradale. E sebbene non sia chiaro se ci siano feriti, sembrerebbe però che nessuno sia in pericolo di vita. Tanto il forte spavento dell'autista del tir e degli altri automobilisti che hanno visto le fiamme avvolgere in pochi minuti il mezzo pesante.