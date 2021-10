Incidente in scooter a Poncarale: Marco Saiani muore dopo tre giorni Marco Saiani, 49enne di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, è morto a causa delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto domenica mattina a Poncarale. L’uomo era finito fuori strada col suo sccoter e nella caduta aveva riportato un grave trauma cranico: nonostante una delicata operazione, è deceduto dopo tre giorni.

Non ce l'ha fatta Marco Saiani, l'uomo di 49 anni che domenica mattina era rimasto vittima di un incidente in scooter a Poncarale, in provincia di Brescia. Saiani, che viveva a Bagnolo Mella, sempre nel Bresciano, domenica mattina attorno alle 7.30 aveva perso il controllo del suo scooter per cause da accertare ed era finito fuori strada a pochi metri dall'agriturismo gestito dalla moglie Elena. Nell'impatto aveva riportato gravi conseguenze, probabilmente acuite anche dal fatto che non era stato protetto adeguatamente dal casco: le indagini dovranno accertare se non lo aveva allacciato bene o non lo aveva proprio indossato.

L'uomo era stato operato d'urgenza per un grave trauma cranico

Il 49enne aveva riportato un gravissimo trauma cranico: era stato soccorso d'urgenza e portato in ospedale, dove era stato sottoposto a una delicata operazione, che però purtroppo non è servita a salvargli la vita. A distanza di pochi giorni, infatti, Saiani, da tutti conosciuto come Sayo, è purtroppo morto.

Saiani era molto conosciuto in paese: i funerali si svolgeranno sabato mattina

I funerali dell'uomo si svolgeranno sabato mattina nella Basilica della Visitazione di Bagnolo Mella, mentre la camera ardente è stata allestita nell'abitazione in cui abitava assieme alla moglie. L'uomo, oltre alla consorte, lascia una figlia, la mamma, le due sorelle e i nipoti oltre ai parenti tutti. La vittima era molto conosciuta in paese e nei dintorni: era un imbianchino e aveva la sua impresa personale. Intanto proseguono le indagini per capire se nell'incidente costato la vita al 49enne possa essere coinvolto qualche altro veicolo.