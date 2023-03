Incidente a Robecco sul Naviglio, in fin di vita un ragazzo di 19 anni e uno di 21: altri due feriti Il ragazzo di 19 anni è intubato all’ospedale Niguarda, l’altro di 21 è ricoverato al San Carlo: si teme possano non sopravvivere alle ferite riportate durante lo schianto.

Verso l'una di questa mattina, domenica 19 marzo, un'auto con a bordo quattro ragazzi di circa venti anni si è schiantata contro la recinzione di uno stabile a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Due dei passeggeri sarebbero in gravi condizioni, tanto che si teme possano non sopravvivere a causa delle ferite riportate.

L'incidente a Robecco sul Naviglio

I Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto verso l'una di notte di domenica 19 marzo.

Al momento l'unica informazione sicure è che un'auto, con a bordo quattro ragazzi, è uscita fuori strada e si è andata a schiantare contro la recinzione di un palazzo.

Quando sono arrivati i soccorsi sul posto l'auto era completamente accartocciata, tanto che è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i ragazzi dall'abitacolo.

Due ragazzi in fin di vita

Due ragazzi sarebbero addirittura in fin di vita, a causa delle gravi ferite che hanno riportato in seguito allo schianto. Gli altri due, invece, sarebbero rimasti feriti in modo meno grave e quindi fuori pericolo.

Il più grave è un ragazzo di diciannove anni, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda. Al momento si trova ancora intubato.

Un altro, di ventuno anni, è invece ricoverato all'ospedale San Carlo Borromeo, anche lui in condizioni critiche. Mentre sono ormai fuori pericolo un ventiquattrenne e un ventinovenne.