Incidente a Milano: 23enne investito e trasportato d’urgenza al Niguarda, è grave Incidente questa notte a Milano, in zona Garibaldi, dove un 23enne è stato investito in via Don Luigi Sturzo e ora è in gravi condizioni. È stato trasportato in codice rosso al Niguarda.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, in viale Don Luigi Sturzo, in zona Garibaldi, a Milano un ragazzo di 23 anni è stato investito. È successo poco dopo le quattro e mezza per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118, a bordo di un’ambulanza e di un'automedica. Il 23enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che adesso avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I numeri degli incidenti stradali in Lombardia

Quello di questa notte è solo l'ultimo di una lunga lista di incidenti stradali in Lombardia. Sono stati 19.964 gli scontri in Lombardia nel 2020, che hanno causato la morte di 317 persone e ne hanno ferite 25.940. Ogni giorno, durante il 2020, sono stati registrati in media 55 incidenti stradali, una persona è deceduta mentre 71 sono rimaste ferite. I numeri erano stati riportati durante la "Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada", che si celebra ogni anno il 22 novembre. Significativa anche l'incidentalità dei monopattini: "Areu dal primo giugno 2020 ha registrato 868 richieste di soccorso in seguito a sinistri solo a Milano". Uno degli ultimi incidenti mortali in ordine di tempo è accaduto lo scorso 30 novembre, dove un motociclista, in seguito a un arresto cardiaco, di 50 anni è deceduto a Settimo Milanese, dopo un violento scontro con un furgone. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il centauro avrebbe tamponato il mezzo di un 60enne morendo sul colpo.