Grave incidente a Cassano d'Adda, provincia di Milano. Stando a quanto riporta il quotidiano locale ‘Prima La Martesana', un 18enne ha perso il controllo della sua motocicletta ed è caduto a terra. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La caduta sarebbe avvenuta intorno alle 15,30 di oggi, 30 gennaio, in via Lago Gerundo nella frazione di Cascine San Pietro. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava insieme ad alcuni amici, anche loro in sella a una motocicletta. Tutti si stavano dirigendo in direzione di Treviglio, ma a un certo punto il 18enne avrebbe preso il cordolo del marciapiede e avrebbe perso il controllo della sua dueruote.

Il 18enne trasportato in ospedale con l'eliambulanza

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Croce dell'Adda e un'eliambulanza atterrata in un campo poco lontano. Inizialmente i sanitari avevano classificato il ferito come un codice giallo, ma in seguito hanno capito che il trasporto in elicottero era necessario. Il 18enne, seppure cosciente e con ancora il casco stretto in testa, non riusciva più a muovere gli arti inferiori. Per questo è stato immediatamente trasportato in eliambulanza al pronto soccorso. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici del ragazzo, che, preoccupati, si sono immediatamente fermati quando hanno visto l'amico a terra. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno sentito i ragazzi per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Le indagini, comunque, sono tuttora in corso per chiarire le cause dell'incidente. Non sono state diffuse altre notizie sullo stato di salute del 18enne vittima dell'incidente.