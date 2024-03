Incidente a Bonate Sotto, scontro moto furgone: morto un 35enne, grave una 30enne Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 35 anni è morto nello scontro tra la sua motocicletta e un furgone. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, domenica 24 marzo, in via XXV Aprile a Bonate Sotto, Bergamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale a Bonate Sotto, provincia di Bergamo. Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 35 anni è morto nello scontro tra la sua motocicletta e un furgone. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, domenica 24 marzo, in via XXV Aprile.

Morto sul colpo il motociclista, grave una 30enne

La ragazza, 30 anni, che viaggiava in moto con il 35enne è rimasta gravemente ferita ed è tuttora ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Meno gravi, invece, le condizioni di salute del conducente del furgone, un uomo di 53 anni. Il ragazzo a bordo della moto è morto praticamente sul colpo.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche del 118, oltre a vigli del fuoco e alla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi del caso.

La dinamica dell'incidente mortale a Bonate Sotto

Dalle prime informazioni, secondo quanto riporta il quotidiano locale l'Eco di Bergamo, il furgone si stava immettendo su via XXV Aprile, mentre la moto arrivava da via XXV Aprile e procedeva in direzione di Madone. Secondo quanto si apprende, la strada è chiusa al traffico e la circolazione su via XXV Aprile è stata deviata dalle forze dell'ordine.