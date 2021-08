Incendio via Antonini, la facciata del grattacielo era composta di Alucobond: ecco cos’è La facciata dell’edificio della Torre residenziale di via Antonini, alla periferia sud di Milano, che ieri ha preso fuoco era composta da Alucobond, un materiale costituito da lamiere di alluminio. Lo ha spiegato alla stampa l’amministratore del palazzo, Augusto Bononi, oggi presente sul luogo dell’incendio: “So che stavamo verificando la possibilità di pulirlo e anche la stabilità” ha aggiunto.

A cura di Simona Buscaglia

La facciata della Torre residenziale di via Antonini che ieri ha preso fuoco nella periferia sud di Milano era composta di Alucobond, un materiale costituito da lamiere di alluminio. A spiegarlo è stato l’amministratore del palazzo, Augusto Bononi, oggi presente sul luogo dell’incendio. Alla stampa ha riferito: “So che stavamo verificando la possibilità di pulirlo e anche la stabilità – ha detto – perché non abbiamo mai fatto nulla sulla facciata quindi nel breve si voleva approfittare delle agevolazioni fiscali per fare una pulizia. Niente di più di quello e poi verificare gli stati di ancoraggio delle lastre e dei pannelli della facciata”.

Cos'è l'Alucobond

Secondo il sito ufficiale che commercializza il materiale Alucobond si tratterebbe di "un pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo di sostanze minerali difficilmente infiammabili o ignifughe, che garantisce una qualità sostenibile e soddisfa i massimi requisiti artistici". "Il materiale della facciata – prosegue la descrizione – spicca per le eccellenti proprietà dei prodotti, quali perfetta planarità, varietà delle superfici e dei colori ed eccellente duttilità".

L'amministratore: le fiamme sono partite dal 15esimo piano

Secondo quanto riportato dall'amministratore del palazzo, le fiamme che hanno ingoiato in poco tempo l'edificio sarebbero partite da un appartamento agli ultimi piani: "Confermo che le fiamme sono partite dal quindicesimo piano – ha dichiarato Bononi – Sembra che la famiglia non ci fosse da due settimane come mi ha detto il custode". In merito invece all'innesco dell'incendio ha aggiunto: "Da quello che si vede dai video sarebbe interno all'appartamento". Intanto i vigili del fuoco sono ancora al lavoro con 17 squadre per spegnere gli ultimi focolai. L'amministratore ha anche ribadito che la struttura dovrebbe reggere ma al momento nessuno l'ha certificato con certezza.

La Procura apre un fascicolo per disastro colposo

Intanto la Procura di Milano, per cui sta indagando il pubblico ministero Tiziana Siciliano, aprirà a breve un fascicolo per disastro colposo. Si stanno nel frattempo chiarendo le cause del rogo, anche se il timore principale rimane la possibilità che la struttura possa crollare.