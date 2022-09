Incendio nella pizzeria di un ex concorrente del Grande Fratello: una donna finisce in ospedale Un principio d’incendio si è sviluppato nella notte in una pizzeria di Cesano Maderno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118. Lievemente intossicata una donna di 85 anni.

A cura di Fabio Pellaco

Paura nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre per le famiglie di uno stabile di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, per un principio d'incendio che si è sviluppato all'interno di una pizzeria di via Molino Arese.

Il rogo nella pizzeria

Le fiamme sarebbero divampate intorno all'una di notte, quando un'inquilina dello stabile ha chiamato i soccorsi per il forte odore di fumo che proveniva dalla pizzeria presente nell'edificio. Sul posto sono state inviate d'urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Monza e un'ambulanza per prestare i primi soccorsi.

Il locale, di proprietà di Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, si trova al piano terra di un edificio con quattro appartamenti. I pompieri, intervenuti per domare le fiamme, hanno dovuto evacuare le abitazioni soprastanti a causa del fumo prodotto dal rogo che è rapidamente salito fino ai piani superiori.

Lieve intossicazione per una donna di 85 anni

Fortunatamente a quell'ora il locale era chiuso e non c'era nessuno all'interno. Solo una lieve intossicazione per una donna di 85 anni che abita al primo piano dell'edificio ed è stata raggiunta dal fumo prodotto dall'incendio. La donna è stata soccorsa dai volontari del 118 e accompagnata in ambulanza all'ospedale di Desio in codice giallo, ma non versa in gravi condizioni.

Nel frattempo, i pompieri hanno proseguito il lavoro di spegnimento del rogo. I locali dell'attività commerciale sono stati messi in sicurezza così come gli appartamenti dell'edificio e gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Sono in corso le indagini per stabilire cosa abbia sprigionato le fiamme e chiarire le responsabilità dell'accaduto.