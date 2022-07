Maxi incendio in zona Porto di Mare a Milano, avvistato il fumo da ogni parte della città Fiamme altissime e una colonna di fumo nero alla periferia sud di Milano, in via Fabio Massimo. Ancora da accertare le cause del rogo, probabilmente divampato all’interno di una carrozzeria.

(LaPresse)

(LaPresse)

Fiamme altissime e una colonna di fumo nero alla periferia sud di Milano, in zona Porto di Mare. Per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio in via Fabio Massimo, dentro una carrozzeria ai confini del Parco della Vettabbia: al rogo gli orti e le roulotte disseminate nell'area.

(LaPresse)

Una nube di fumo visibile da ogni parte della città, e avvistata addirittura anche da alcuni abitanti del quartiere Affori (periferia nord, all'opposto di via Fabio Massimo). Sui social in tanti segnalano un forte odore di plastica bruciata, segno che potrebbero essere andate a fuoco alcune roulotte o le automobili presenti dentro la carrozzeria.

(LaPresse)

Intanto l'ARPA lombarda dirama questo comunicato: "La nostra squadra emergenze, attivata dai Vigili del fuoco, sta intervenendo in via Fabio Massimo a Milano per un incendio che ha coinvolto un'area di orti con baracche, roulotte e sterpaglie".

Al momento non si contano feriti. Sul posto, a sedare le fiamme, una decina di squadre di Vigili del Fuoco. L'aria, in zona, è irrespirabile.

Carrozzerie in fiamme

Neanche un mese fa, un episodio simile è accaduto sempre nella periferia sud milanese – stavolta nella zona ovest, verso San Cristoforo. Qui, il 14 giugno, un rogo è divampato all'improvviso dentro una carrozzeria abbandonata, bruciando tutte le carcasse delle automobili nel cortile.