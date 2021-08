Incendio in via Antonini a Milano, i testimoni: “Abbiamo visto il fuoco e siamo corsi giù” “In questo momento è difficile rendersi conto del tempo, non sappiamo quanto tempo fa è successo. Siamo un po’ così… Sicuramente più di un’ora, calcolando che sono le 19”. A parlare a Fanpage.it sono due inquilini della Torre del Moro, l’edificio che nel pomeriggio di oggi, domenica 29 agosto, è stato divorato da un incendio.

Due testimoni a Fanpage.it: Speriamo che la gente sia ancora in ferie

La coppia ha aggiunto di essere in possesso di "due appartamenti, uno al dodicesimo piano e l'altro al quindicesimo". "In totale – hanno continuato – in tutta la torre ci sono una sessantina di appartamenti, speriamo che la maggior parte degli inquilini sia in ferie". Il palazzo è stato costruito dieci anni fa. Sconvolgente il loro racconto: "Abbiamo visto la vela prendere fuoco in pochi minuti e siamo corsi giù velocemente". Secondo quanto raccolto e comunicato dalla Questura, fortunatamente non ci sono morti mentre è salito a venti il numero di persone lievemente ferite, che hanno riportato contusioni, o intossicate.

Un'altra condomina dello stabile ha riferito all'Ansa che "ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano ignifughi, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro". Ora, ha aggiunto "saranno i tecnici a fare una verifica, ma ricordo perfettamente che ci avevano detto che i pannelli erano resistenti al fuoco".

La Questura conferma: Non ci sono morti

Fortunatamente, come confermato anche dalla Questura di Milano, non ci sono morti nell'incidente. Il palazzo, sventrato dalle fiamme, è stato evacuato, così come le abitazioni subito affianco. Al contrario, l'incendio non ha interessato i negozi sottostanti. Circa venti persone sono state visitate sul posto dal personale sanitario per contusioni o lievi intossicazioni.