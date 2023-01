Incendio in un’abitazione a Vedano Olona: a provocarlo il caricabatterie dello smartphone Sarebbe un problema al caricabatterie dello smartphone all’origine di un incendio in casa a Vedano Olona in provincia di Varese.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco al lavoro (Immagine di repertorio)

Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione in via Matteotti, nel centro storico del Comune di Vedano Olona in provincia di Varese. Il rogo è scaturito stamattina presto, sabato 28 gennaio. Le fiamme si sarebbero originate, almeno così pare da quanto trapelato finora, dal caricabatterie dello smartphone. Fortunatamente l'incendio non ha avuto ripercussioni gravi e non ci sono stati feriti né intossicati. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8.30 quando il caricabatterie del cellulare di uno dei componenti della famiglia che abita nell'appartamento ha dato problemi. Da lì si sarebbero originate le fiamme che si sono diffuse nell'abitazione. Al suo interno una famiglia con figli minori, che si trovavano in casa al momento dell'accaduto.

Nessun ferito né intossicato nell'incendio

Quando la famiglia si è accorta che era in corso un incendio tra le mura domestiche è uscita prontamente dalla porta ed è stato dato l'allarme. Sul posto, ricevuta la segnalazione, dopo pochi miniuti sono arrivati i vigili del fuoco di competenza territoriale, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. In breve tempo i pompieri hanno domato le fiamme, scongiurando che si diffondessero al resto dell'edificio e potessero provocare danni ingenti. Il fuoco non ha raggiunto gli altri appartamenti. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario in ambulanza, che ha prestato soccorso ai membri della famiglia. Nessuno ha riportato conseguenze. Presenti gli agenti della polizia locale di Vedano Olona, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.