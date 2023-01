Esplode in un incendio in casa: 50enne disabile muore intrappolato tra le fiamme A Maderno, comune in provincia di Pavia, è esploso un incendio che ha avvolto completamente un’abitazione: un uomo, un 50enne disabile, è morto intrappolato.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è rimasto intrappolato nella sua abitazione a Magherno, comune in provincia di Pavia. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", il cinquantenne che avrebbe avuto alcune difficoltà motorie sarebbe caduto nel tentativo di salvarsi, ma non sarebbe riuscito a rialzarsi e scappare. L'incendio è esploso verso le 10 di oggi, sabato 14 gennaio.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Spadari, ma una volta entrati nell'appartamento hanno trovato l'uomo ormai privo di vita. Sulla base delle prime informazioni circolate, sembrerebbe che fosse solo in casa perché la madre ultra90enne sarebbe uscita per fare la spesa. Quando è tornata verso casa, ha notato i pompieri e le forze dell'ordine e ha avuto un malore: è stata infatti portata in ospedale.

Le parole del sindaco

Sul posto è intervento anche il sindaco Giovanni Amato. Il primo cittadino ha raccontato di aver visto il tetto in fiamme e di aver chiuso il gas all'esterno dell'abitazione: "Con la polizia locale abbiamo sfondato la porta, ma le fiamme erano troppo alte, non siamo riusciti a entrare", riporta Il Giorno.

Dopo pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco, ma l'abitazione era completamente avvolta dalle fiamme e per l'uomo non c'era più nulla da fare: i medici del 118 non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

Il rogo probabilmente si sarebbe sviluppato dal camino, ma le cause sono ancora in fase d'accertamento. La casa, come raccontato da una vicina, avrebbe una struttura in legno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso e, insieme ai vigili del fuoco, cercheranno di capire cosa possa essere successo.