Incendio in una parrocchia a Monza: i carabinieri salvano due suore Due suore sono state salvate da un incendio in una parrocchia di Monza. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, la cui stazione si trova proprio di fronte all’edificio in cui si è sviluppato il rogo.

A cura di Francesco Loiacono

Solo l'intervento provvidenziale dei carabinieri ha evitato una tragedia la sera della vigilia di Capodanno a Monza. I militari dell'Arma, secondo quanto reso noto, sono intervenuti per soccorrere due suore che erano rimaste intrappolate nella parrocchia proprio di fronte la stazione dei carabinieri. "Hanno avvertito un insolito odore di bruciato provenire dalla parrocchia di fronte e viste delle fiamme che divampavano da uno degli alloggi hanno preso contatti con il parroco venendo a sapere che c'erano due suore rimaste intrappolate da fiamme e fumo intente ad arrampicarsi sul tetto", hanno comunicato i carabinieri in una nota.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco

Uno dei carabinieri intervenuti ha raggiunto le suore ed è riuscito a scortarle fuori dall'edificio in fiamme, portandole in salvo. Un altro collega nel frattempo ha fatto il giro dell'edificio, controllando tutte le camere per verificare che all'interno non si trovasse nessuno. Una volta fuori, nella parrocchia sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza che hanno spento le fiamme.

Le due suore stanno bene: non hanno riportato ferite

L'intervento provvidenziale ha fatto sì che le due suore non riportassero ferite: sul posto infatti sono intervenuti anche i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alle due donne, che però fortunatamente a parte un grande spavento non hanno riportato alcuna conseguenza.